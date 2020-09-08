118 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ(24) ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة عنه، إن إجمالي عدد الإصابات، ارتفع منذ مارس/ آذار الماضي، إلى 1269.

وأوضحت أن عدد الحالات النشطة، من بين إجمالي الإصابات، وصل إلى 1171 حالة، بينهم 1141 من السكان داخل المجتمع، و30 من العائدين إلى القطاع من الخارج.

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وبحسب وزارة الصحة، فإن عدد حالات التعافي من الفيروس وصلت إلى 89 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 9.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بـ"إجراءات الوقاية من الفيروس"، مؤكدة على ضرورة تشديد هذه الإجراءات لـ"كبار السن، وأصحاب المناعة الضعيفة، والأطفال".

وتفرض الحكومة في غزة (تديرها حركة حماس) حظرا للتجوال في جميع مناطق القطاع، منذ 24 أغسطس/آب الماضي، عقب اكتشاف أولى الإصابات بالفيروس داخل المجتمع، (من غير العائدين من الخارج).

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