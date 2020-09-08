غزة.. بدء صرف منحة مالية قطرية لـ170 ألف أسرة فقيرة

بدأت دولة قطر، الثلاثاء، صرف مساعدات مالية، لنحو 170 ألف أسرة فلسطينية فقيرة في قطاع غزة؛ وفق إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأفادت مراسلة وكالة الخليج 365، أن آلاف الفلسطينيين المستفيدين من المنحة، توجّهوا إلى فروع بنك البريد (حكومي) ونقاط أُخرى اعتمدتها الجهات المختصة، لتلقّي تلك المساعدات.
وكانت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قد قالت في بيان لها، الأحد الماضي، إن المساعدات ستوزّع على 100 ألف أسرة فقيرة، ومن ثم ستشمل 70 ألف أسرة أخرى، من العوائل المتضررة بسبب تفشّي كورونا؛ بواقع 100 دولار لكل أسرة.
وأوضحت اللجنة أن عملية التوزيع "ستشمل إجراءات الوقاية الصحية من كورونا، حفاظا على سلامة المستفيدين".
ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، من أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية للغاية؛ جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 2007.
وتُفاقم أزمة جائحة "كورونا" من تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية بغزة، حيث تسببت حالة حظر التجوال (منذ 24 أغسطس/ آب الماضي) بفقد عشرات الآلاف من الفلسطينيين لأعمالهم.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فإن إجمالي عدد الإصابات، ارتفع منذ مارس/ آذار الماضي، إلى 1269، فيما وصل عدد الوفيّات إلى 9، وعدد حالات التعافي إلى 89.
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