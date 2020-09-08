إصابة 7 معتقلين فلسطينيين بفيروس كورونا

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أعلن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، الثلاثاء، إصابة سبعة معتقلين فلسطينيين، في سجن عوفر الإسرائيلي، بفيروس كورونا.

وقال النادي، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن إدارة سجن عوفر غربي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، أبلغت المعتقلين بإصابة سبعة منهم بفيروس كورونا.

ويرفع هذا الإعلان، عدد المعتقلين الفلسطينيين المصابين بـ"كورونا" إلى 24 معتقلا.



وتعتقل إسرائيل في سجونها، نحو 4300 فلسطيني، بينهم 41 سيدة، و160 قاصرا.

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