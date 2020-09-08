التحالف: تدمير طائرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه السعودية

اليمن / الخليج 365



أعلن التحالف العربي، أن قواته دمرت، الثلاثاء، طائرة مسيرة مفخخة تابعة للحوثيين، أطلقت باتجاه السعودية.



جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".



وأوضح المالكي أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية (للسعودية)"، دون تفاصيل.



وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، في بيان، أن سلاح الجو المسير التابع لجماعته، نفذ هجمات بطائرات مسيرة على "مطار أبها الدولي" جنوبي السعودية.



وقال سريع أن القصف "أصاب هدفه بدقة، ما أدى إلى توقف الرحلات الملاحية في المطار لساعات".



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وخلال الفترة القليلة الماضية، صعد الحوثيون من هجماتهم تجاه السعودية، عن طريق إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باليسيتة، بشكل شبه يومي.



وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات، فيما يعاني البلد من تدهور حاد في القطاع الصحي ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.

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