شكرا لقرائتكم خبر عن «السند» يوضح حُكم قضاء سُنة الفجر لمن فاتته عقب أداء الفريضة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حُكم قضاء سنة الفجر لمن فاتته قبل الفريضة.

وقال خلال لقائه ببرنامج” يستفتونك” على قناة الرسالة الفضائية، إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بصلاة السنة عقب صلاة الفجر لمن فاتته.

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واستشهد” السند” بحديث شريف للنبي عندما رأى رجلاً يصلي بعد صلاة الفجر، ركعتين، فلما أخبر أنها سنة راتبة الفجر، أقر النبي بذلك.

ولفت إلى أن الحديث دل على أنه إذا نسي الإنسان صلاة سنة الفجر أو كان مع جماعة فأقيمت الصلاة، وهو لم يأت بالراتبة، فله أن يصليها رغم أنه وقت نهي.