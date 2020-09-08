شكرا لقرائتكم خبر عن بناء 150 ألف وحدة سكنية خلال 6 أشهر.. وهذه المنطقة تتصدر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن مركز البيانات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان اكتمال بناء أكثر من 67 ألف وحدة سكنية بالربع الثاني من 2020، ليكن إجمالي الوحدات التي تم بناؤها خلال النصف الأول نحو 149720 .

وكان المركز قد أصدر أمس الاثنين، نشرة الإسكان الدورية للربع الثاني من عام 2020، التي تعنى بآخر مستجدات قطاع الإسكان والتمويل العقاري بالمملكة.

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وذكر المركز أن الربع الثاني من عام 2020 شهد عدداً من التطورات في المؤشرات الرئيسية للقطاع العقاري السكني، كما شهد استمرار تفشي أزمة جائحة كورونا التي ألقت بتأثيرها السلبي على بعض المؤشرات.

وبحسب النشرة، انخفض عدد الوحدات السكنية التي بدأ بناؤها بنسبة 4.9%، وتراجع عدد الوحدات التي اكتمل بناؤها بنحو 18.7% مقارنة مع الربع الأول من عام 2020؛ ويرجع ذلك بشكل رئيس لتأثير أزمة كوفيد-19.

وتصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة في عدد الوحدات التي اكتمل بناؤها بالربع الثاني بعدد 14499 وحدة سكنية، فيما جاءت القصيم ثانيًا بـ 3109 وحائل 2087 ومكة المكرمة 14243 والمدينة المنورة 3864 وتبوك 2001 والشرقية 9613 والجوف 1596 والحدود الشمالية 1065 وعسير 7552 والباحة 2344 وجازان 3164 ونجران 2020