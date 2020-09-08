شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة حوثية تقضى بإعدام ومصادر أموال 109 يمنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثى الانقلابية فى صنعاء، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بإعدام ومصادرة أموال 109 مواطنين يمنيين؛ بذريعة التعاون مع دول تحالف دعم الشرعية، وأقرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين ـ حسبما أفادت قناة ( العربية الحدث) الإخبارية ـ إدانة 109 أشخاص بالتهم المنسوبة إليهم ومعاقبتهم بالإعدام ومصادرة جميع أموالهم العقارية والمنقولة الموجودة داخل وخارج اليمن. وكانت تقارير حقوقية دولية قد اتهمت مرارا ميليشيا الحوثي باستخدام القضاء في مناطق سيطرتها لتصفية حسابات سياسية ضد كل من يعارض أو يقف في وجه مشروعها الانقلابي الطائفي .

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