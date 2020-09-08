شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عمليتين أمنيتين لملاحقة عناصر داعش شمال شرقى ديالى وجنوبى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الثلاثاء عمليتان أمنيتان بالعراق لملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي شمال شرقي محافظة ديالي وجنوبي محافظة كركوك، وذلك وفقا لما أعلنته خلية الإعلام الأمني العراقى، وذكرت الخلية في بيان لها - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) - أن قوة مؤلفة مِن لواء المشاة الآلي ال(37) الفرقة التاسعة ولواء مغاوير ديالي وبإسناد من طيران الجيش، باشرت فجر اليوم، بتنفيذ واجب في زور أم الحنطة وزور الإصلاح في قضاء خانقين لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي. وأضافت "باشرت قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك بالقوات المؤلفة من لواء المشاة ال(45) الفرقة 11، واثنين فوج آلي مِن الفرقة التاسعة، والمحور الآخر اللواء ال(18)، ولواء المهمات الخاصة الشرطة الاتحادية، بتنفيذ واجب ملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابية، وتفتيش مناطق جنوب كركوك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق عمليتين أمنيتين لملاحقة عناصر داعش شمال شرقى ديالى وجنوبى كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.