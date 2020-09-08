شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. شديد الحرارة فى السعودية والكويت.. ورياح خفيفة بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، حيث يستمر الطقس الحار في عموم مناطق المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، بينما يكون صحو بشكل عام في الإمارات.

السعودية..

تستمر الكتلة الهوائية الحارة بالتأثير على مناطق واسعة من شمال و غرب المملكة يوم الثلاثاء، حيث يسود طقس حار هناك ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، بينما تكون درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية في شرق ووسط وجنوب المملكة.

وتتكاثر الغيوم المتوسطة و العالية في العديد من مناطق شمال وغرب المملكة يوم الثلاثاء بسبب نشوء حالة ضعيفة من عدم استقرار جوي ناتجة عن تدفق لكميات من الرطوبة في طبقات الجو العالية، بالتزامن مع سيطرة لكتلة هوائية حارة في طبقات الجو الدنيا، حيث تهطل زخات رعدية متفرقة من المطر في مناطق تبوك و المدينة المنورة وغرب الجوف وحائل ساعات الظهيرة والعصر.

وتهب رياح شرقية الى شمالية شرقية في اغلب مناطق المملكة يوم الثلاثاء تكون خفيفة بالمجمل، بينما تكون شمالية غربية على سواحل البحر الاحمر خفيفة الى معتدلة السرعة تعمل على ارتفاع قليل على موج البحر.

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الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً بعد الظهر شرقا يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً.

الكويت

وتشهد الكويت نهارا، طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية . فيما تشهد ليلًا طقس مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 42°م وهي أعلى بـ2°م من أمس الاثنين. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 33°م وهي أعلى بـ2°م من ليلة أمس.

البحرين