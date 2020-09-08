بالفيديو.. ضبط كميات من مواد التجميل غير المطابقة للمواصفات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر الإعلامي فيصل العبدالكريم، على حسابه بموقع “تويتر” مقطع فيديو لحملة مشتركة لعدد من الجهات المعنية، على محلات الجملة لبيع مواد ومستحضرات التجميل، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المنتجات المخالفة.
وأظهر المقطع، عدداً من المنتجات خُبئت أسفل الرفوف، بعضها لا يحمل رخصاً طبية، والبعض الآخر غير مسموح ببيعه في المتاجر ويسمح فقط ببيعه في الصيدليات والمستشفيات
وقال المراقب بهيئة الجمارك فالح العنزي: إن من بين المواد المضبوطة نوع من الصابون غير مسجل لدى هيئة الغذاء والدواء تم ادعاء أنه ينظف الجراثيم.
وأضاف أنه من بين المضبوطات كذلك، كُحل للعين به نسبة كبيرة من الرصاص وقد يسبب العمى.
ونفذت الجهات الأمنية الحملة بمشاركة كل من وزارة التجارة، والجمارك السعودية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للغذاء والدواء.
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