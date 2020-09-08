«التجارة»: تنفيذ جولات لمراقبة أسعار أجهزة «الكمبيوتر».. وعقوبات رادعة للمخالفين

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تزامناً مع بدء العام الدراسي عن بعد، ركّزت جولات الفرق الرقابية بوزارة التجارة على مخالفاتالغش والتقليد والمغالاة في الأسعار والتلاعب في العروض والتخفيضات، بالإضافة إلى التحقق من فواتير الشراء والبيانات التجارية للمنتج المعروض لضمان وحفظ حقوق المستهلكين، بحسب “عكاظ”.
يأتي ذلك تزامناً مع بدء العام الدراسي عن بعد والذي يشهد إقبالاً من المستهلكين على شراء الكمبيوترات الأجهزة الإلكترونية.
وتشمل الجولات محلات بيع الكمبيوترات المكتبية والمحمولة (لاب توب) والأجهزة الإلكترونية ووكلاء وموزعي الكمبيوترات والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة لكافة منافذ البيع التي تقوم بعرض وتسويق الكمبيوترات والأجهزة الإلكترونية، في كافة مناطق المملكة.
وتهدف الجولات للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك وضبط المنشآت المخالفة وتطبيق العقوبات النظامية عليها.
تجدر الإشارة إلى أنمخالفات نظام مكافحة الغش التجاري تنص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.
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