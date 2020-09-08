شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تكشف آخر تطورات قضية الطفل المُعنف بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفتوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آخر تطورات قضية الطفل المعنف من والده في الرياض.
وأوضحت “الموارد البشرية” أن الطفل يتمتع بصحة جيدة، مشيرة إلى أنه تم ضبط الأب بواسطة الجهات الأمنية وتحويله للنيابة العامة حسب الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه – وفقاً لـ”عكاظ”-.
وكان مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأب يعنف ابنه بطريقة وحشية، فيما أعلن مركز البلاغات الأسري التعرف على موقع الحالة بواسطة فريق وحدة الحماية الاجتماعية، وجارٍ المتابعة والتحقق لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.
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