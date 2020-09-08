الحوثيون يستهدفون مطار أبها الدولي في السعودية بطائرات مسيرة

وكتب المتحدث يحيى سريع على تويتر يقول "الهجوم المتواصل للطيران المسير على مطار أبها الدولي أدى إلى تعطيله لعدة ساعات".

وكتب المتحدث باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، على تويتر يقول "بفضل الله وتأييده سلاح الجو المسير يستهدف مطار أبها الدولي فجر اليوم بعدد من طائرات صماد 3 المسيره وكانت الاصابة دقيقة".

وتابع سريع "يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد الطبيعي على التصعيد المتواصل لقوى العدوان وحصارهم المستمر للشعب اليمني العظيم، وعملياتنا مستمره طالما استمر العدوان والحصار".

وشدد سريع على أن "الهجوم المتواصل للطيران المسير على مطار أبها الدولي أدى إلي تعطيله لعدة ساعات".

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وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، قد ذكرت أن التحالف العربي كثف، أمس الاثنين، ضرباته الجوية على مناطق سيطرتها في محافظتي الجوف ومأرب اللتين تشهدان معارك بين مقاتلي الجماعة والجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، شمال اليمن.

وقال تلفزيون "المسيرة" التابع لـ"أنصار الله"، إن طيران التحالف العربي نفذ 17 غارة على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، استهدفت مناطق متفرقة في مديرية خب والشعف شرقي الجوف.

وأضاف أن التحالف نفذ 10 غارات جوية على محافظة مأرب النفطية شمال شرقي اليمن، تركزت 9 غارات منها على مديرية ماهلية جنوبي مأرب، في حين استهدفت غارة أخرى مديرية مجزر شمال غربي مأرب.

وأشار إلى تنفيذ طيران التحالف، غارة على منطقة الشرفة في منطقة نجران السعودية.