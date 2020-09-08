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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سامسونج تغلق مصنع تلفزيوناتها الوحيد بالصين.. لهذا السبب
الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
الخليج 365
قررت سامسونج إلكترونيكس وقف الإنتاج من مصنعها الوحيد لأجهزة التلفزيون في الصين بحلول نهاية نوفمبر تشرين الثاني ، في أحدث تحرك للشركة الكورية الجنوبية لنقل الإنتاج من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال متحدث باسم الشركة، إن مصنع التلفزيونات في تيانجين مركز الإنتاج الوحيد لتلفزيونات سامسونج إلكترونيكس في الصين.
وذكرت سامسونج في بيان صدر في وقت سابق أن القرار جزء من مساع جارية لتعزيز الكفاءة في منشآت الإنتاج التابعة لها.
ذكرت وكالة يونهاب اليوم أن المصنع يضم نحو 300 عامل.
وامتنعت سامسونج عن التعليق على عدد العاملين بالمصنع لكن ذكرت أنه من المتوقع الاحتفاظ ببعض العاملين والمعدات.
وتتمسك شركة "سامسونج إلكترونيكس"بتفاؤل حول أرباح الربع الثاني من العام الجاري رغم الرياح المعاكسة التي تضرب الشركة بقوة خلال الفترة الحالية جراء كورونا واتهامات الفساد المالي التي طالت جاي لي وريث مجموعة سامسونج من جديد.
وأعلنت سامسونج، أن أرباحها التشغيلية في الربع الثاني من المحتمل أن ترتفع بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي مؤشر أرباحها، توقعت أن تصل أرباح التشغيل إلى 8.1 تريليون وون (6.8 مليار دولار ) للفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء في وقت سابق.
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