شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يؤكد حرص السعودية على التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام، وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية .
جاء ذلك في اتصال هاتفي، بين خادم الحرمين الشريفين، ورئيس الولايات المتحدة الاميركية دونالد ترمب.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يؤكد حرص السعودية على التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.