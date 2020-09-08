شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يؤكد حرص السعودية على التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام، وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية .

جاء ذلك في اتصال هاتفي، بين خادم الحرمين الشريفين، ورئيس الولايات المتحدة الاميركية دونالد ترمب.