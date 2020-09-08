عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حيتان طائرة في فرنسا لنقل البضائع.. هل تصلح للبشر

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

الخليج 365

أعلنت شركة Flying Whales الفرنسية أنها بصدد إنتاج جيلا متطورا من المناطيد الطائرة سيحمل اسم LCA60T يمكنه نقل وإسقاط البضائع جوا دون هبوط بكفاءة عالية وسرعة كبيرة.



وبحسب موقع " Businessinside" فإن الشركة الفرنسية راعت استخدام مكونات آمنة وصديقة للبيئة في عملية صناعة منطاد LCA60T التي ستعتمد على الهليوم للتحليق والطيران بالإضافة نظام دفع كهربائي هجين لعمليات الإقلاع والهبوط.

كما أكدت شركة الحيتان الطائرة أو Flying Whales أنه وبغض النظر عن تشابه المظهر الخارجي لمنطاد LCA60T مع المنطاد التقليدي إلا أن هيكل الأول صلب وقوي بفضل تقنية الغلاف متعدد الطبقات والتي تستخدم عدة طبقات رقيقة من ألواح النسيج على غرار تلك الموجودة في القارب القابل للنفخ - فوق الهيكل الفعلي ولا يمكن تفريغه من الغاز كما هو الحال بالنسبة للمناطيد العادية.

ومن المُنتظر أن تتميز مناطيد LCA60T التي لم يتم الإعلان رسميا عن سعرها المُتوقع باستهلاك منخفض للوقود مقارنة بالطائرات التقليدية كما أنها ستمتلك قدرات على حمل أشياء من أي حجم أو شكل باستخدام الرافعات التي تتدلى أسفل الطائرة بالرغم من وزنها الذي سيبلغ 66 طنًا.

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وبجانب ميزة الإقلاع والهبوط العموديين فإن حيتان LCA60T الجوية ستتمكن من التلحيق بسرعة تصل إلى 62 ميلاً في الساعة حيث يمكنها قطع مسافة 186 ميلاً في الرحلة الواحدة.

ومن المُفترض أن تُستخدم حيتان LCA60T الطائرة في الأساس لنقل الأخشاب والمواد الأخرى للمناطق التي يتعذر الوصول إليها بسبب صعوبة وخطورة تضاريسها.

من جابنه أوضح رومين شالك مدير التسويق في شركة Flying Whales أن الهدف الأساسي لصناعة حيتان LCA60T الطائرة بالتأكيد لن ينحصر على نقل الأخشاب والمعدات فقط حيث من المُمكن أن تطرح الشركة مناطيد لنقل وتوصيل البشر وأُخرى سياحية.

ويأمل " شالك" أن تساهم أموال الداعمين للشركة التي تضم 130 موظفا من أوروبا وآسيا وكندا في وصول حيتانها الطائرة إلى الولايات المتحدة وافتتاح مقر آخر للشركة داخلها بجانب المقر الرئيسي الواقع داخل الأراضي الفرنسية.

ومع اعتماد الشركة بشكل أساسي على أموال شركة صناعة الطيران الصينية (AVIC) التي تعد أكبر داعميها يرى "شالك" أن الشركة قادرة بحلول عام 2024 على افتتاح أولى مصانعها داخل فرنسا وتحولها من شركة هندسية إلى صناعية إنتاجية.

وبالتوازي مع أموال الدعم الصينية أوضح "شالك" أن رؤية حيتان LCA60T الطائرة تحلق في الأجواء مع بدايات عام 2025 أمر ليس مستبعد على الإطلاق ويمثل أولوية للشركة.