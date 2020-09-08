عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أسرع من الصوت.. الكشف عن طائرة خارقة للرئيس الأمريكي

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

الخليج 365

فازت شركة ناشئة في مجال الطيران تدعى "Hermeus" بعقد لتطوير الطائرة الرئاسية الأمريكية، بمحرك خارق يجعلها قادرة على السفر من نيويورك إلى باريس في 90 دقيق فقط.



وذكر موقع "بزنس إنسايدر" أن الشركة فازت بعقد تطوير الطائرة التي ستحمل الرئيس الأمريكي، بعد قيامها بتصميم وبناء واختبار نموذج أولي لمحرك قادر على جعل الطائرة تتحرك بسرعة أكبر بـ5 مرات من سرعة الصوت، أي ما يعادل نحو 3300 ميل في الساعة.

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ونجحت الشركة في إكمال تجاربها المتعلقة بمحرك الطائرة في مارس الماضي، وفق ما أوضح موقع "أفييشن ويك".

ومن المفترض أن تقوم شركة "بوينج" بتسليم طائرة الرئاسة القادمة 747-8 المعدلة، العام المقبل، في حين ستكون طائرة "هيرميوس" جاهزة لرحلاتها "الخارقة" بعد نحو 10 سنوات.