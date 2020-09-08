شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن عن خطط لتنويع اقتصادها لتقليل الاعتماد على النفط والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن إن الجزائر ستطلق للمرة الأولى نظام التأمين الإسلامي، المعروف باسم تكافل، بينما تسعى الحكومة لتعزيز قطاع التمويل الإسلامي في البلاد.

وقال بن عبد الرحمن أيضا إن السلطات تخطط لإنشاء بنوك في دول أفريقية في إطار إصلاحات اقتصادية أوسع في البلد العضو بمنظمة أوبك. وأعلنت الجزائر عن خطط لتطوير وتنويع اقتصادها لتقليل الاعتماد على النفط والغاز بعد هبوط في إيرادات الطاقة تسبب في مشاكل مالية. Advertisements وأبلغ بن عبد الرحمن إذاعة الجزائر أنالـامين الإسلامي سيكون متاحا في شركات مملوكة للدولة بدءا من الأسبوع القادم، وفق سكاي نيوز عربية. وأضاف أن تلك الخطوة تأتي في أعقاب تحرك لبنوك الدولة الشهر الماضي لبدء طرح منتجات للتمويل الإسلامي في مسعى لإجتذاب أموال من السوق الموازية. وتقول الحكومة إن الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ستساعد في إيجاد مصادر جديدة لتمويل الاقتصاد الذي يعتمد بشدة حاليا على إيرادات صادرات النفط والغاز. وقالت السلطات أيضا إنها ستفتح الباب أمام القطاع الخاص لإنشاء بنوك في إطار إصلاحات للقطاع المصرفي تعهد بها الرئيس عبد المجيد تبون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تعلن عن خطط لتنويع اقتصادها لتقليل الاعتماد على النفط والغاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.