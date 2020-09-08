شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان يشيد بالتضحيات خلال أزمة كورونا: تستحق كل التقدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع.. أن جائحة "كورونا" أظهرت مدى ما قدمه خط الدفاع الأول من تضحيات، تجعلنا حريصين في الجائزة على تقدير هذا الدور، فليس هناك أغلى من النفس التي بذلت خلال تواجدها على رأس عملها في ميادين التضحية والعمل.

وشدد خلال اللقاء الذي جمعه عن بعد باللواء متقاعد محمد سعيد المري، الأمين العام لجائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع على أهمية أن يجد من بذل جهد مميزا خلال الجائحة تكريما يليق بما قدمه موجها معاليه بأن يتم تكريم خط الدفاع الأول الذين كان لهم الأثر الواضح خلال جائحة كورونا في الأشهر الماضية، وغف وكالة الأنباء الإماراتية.

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وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المهمة التي تسهم في تحقيق استراتيجية الجائزة، وأن يتم تكريم كل من قدم خدمات جليلة للمجتمع، والمرحلة القادمة المتعلقة بالتسويق للجائزة من خلال مواقع التواصل، حيث وجه معاليه بأن يتم الاهتمام بالتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاطلاع على الخطة التسويقية التي أعدها العاملون في الجائزة.

وقال ضاحي خلفان تميم إن التسويق أًصبح السمة التي تميز العمل، موضحا أن التسويق عبر مواقع التواصل اليوم سيحقق للجائزة انتشارا أوسع نتيجة الاهتمام المتزايد به عالميا.

وأعرب خلفان عن الشكر والتقدير لفريق العمل في الجائزة على الجهود التي تبذل من قبلهم، وحرصهم على تحقيق الأهداف التي من أجلها وضعت الجائزة، مؤكداً أن العمل الجماعي في الجائزة وتجاوز العقبات هو ما يميز فريق العمل الذي تم اختياره للعمل ضمنها.