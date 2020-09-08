شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 5124 حالة. فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 94 شخصًا، إثر تسجيل حالة وفاة جديدة.

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