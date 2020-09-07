هنية: علاقة حماس متوازنة مع كل المكونات اللبنانية

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365



قال رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، إسماعيل هنية، إن علاقة الحركة متميزة ومتوازنة مع كل المكونات اللبنانية.

جاء ذلك في بيان صادر عن "حماس"، الإثنين، عقب لقاء جمع هنية مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، في العاصمة بيروت.

وأوضحت الحركة في البيان أن هنية أكد خلال اللقاء على حرص الحركة على أمن لبنان واستقراره، وتمسكها في الوقت ذاته بثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.

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وأضاف أن "علاقة حماس مميزة ومتوازنة مع كل المكونات اللبنانية، والحركة لا تتدخل بشؤون لبنان الداخلية، وتعمل دائما على علاقات أخوية ومتميزة بين الجانبين".

ولم يورد البيان تصريحات لجنبلاط خلال اللقاء.



ويزور هنية على رأس وفد من "حماس"، لبنان منذ 1 سبتمبر/أيلول الجاري.



ويعيش في لبنان 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.

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