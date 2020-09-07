متحدث عشائري عراقي: "بي كا كا" الإرهابية اغتالت عنصري أمن في سنجار

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365
أعلن متحدث باسم عشائر عربية عراقية، الإثنين، أن عناصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية اغتالت اثنين من أفراد قوات الأمن العراقية في محافظة نينوى (شمال).
وقال مزاحم حويت، المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، في بيان، إن مجموعة مسلحة موالية لمنظمة "بي كا كا" اغتالت، الأحد، اثنين من أفراد الأمن العراقي، أحدهما شرطي والآخر أحد أفراد الحشد العشائري.
وأضاف أن الحادث وقع في قضاء سنجار غربي نينوى، وقوات الأمن اعتقلت الجناة، وهم أربعة.
ودعا حويت كافة القوى العراقية إلى اتخاذ موقف صارم تجاه منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وإخراج مقاتليها من سنجار.
وأوجد "بي كا كا" لنفسه موطئ قدم في نينوى، وخاصة قضاء سنجار، عندما اجتاح تنظيم "داعش" الإرهابي المنطقة، صيف 2014، وأنشأ هناك ما تُسمى بـ"وحدات حماية سنجار".
ولا يزال مسلحو "بي كا كا" ينتشرون في المنطقة، رغم مطالبات متكررة من السلطات المحلية، وكذلك إقليم كردستان شمالي البلاد، بمغادرتهم المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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