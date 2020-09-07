لافروف: تعاوننا مع تركيا وإيران في سوريا لا يستند إلى علاقة تجارية

دمشق/ الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرورف، الإثنين، إن التعاون بين بلاده وتركيا وإيران في القضية السورية لا يستند إلى علاقة تجارية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للافروف، ونظيره السوري وليد المعلم، من العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة لوزير الخارجية الروسي إلى سوريا منذ 8 سنوات.

وأوضح أن "التعاون المذكور يستند إلى الاتفاقيات التي توصل إليها زعماء الدول الثلاث، بدعم من الحكومة السورية، وهذه الاتفاقيات لا تستند إلى علاقة تجارية".



ولفت إلى أن روسيا وتركيا وقعتا اتفاقيات منطقة خفض تصعيد في إدلب، مبينا أن تلك الاتفاقيات تنص على توزيع المهام وفصل المعارضة العقلانية عن الإرهابيين وتشكيل حزام آمن حول الطريق البري إم 4.



وأشار إلى أن "كل تلك الأمور تجري ببطئ لكن يتم تطبيقها بثبات على الأقل، وهناك سبب للاعتقاد بأننا سننجز ذلك".

Advertisements

من ناحية ثانية، ذكر لافرورف أن الأولوية في سوريا الآن "باتت عمليات إعادة الإعمار".



وأضاف: "سوريا انتصرت في الحرب على الإرهاب بدعم روسيا، والأولوية الآن لإعادة الإعمار".



وأردف أنّ موسكو ستدافع عن مبدأ سيادة سوريا واستقلاليتها، لافتا أن السوريين وحدهم "هم من يقررون مصير بلدهم".



وشدد على مواصلة الجهود الرامية للقضاء التام على آخر أوكار الإرهاب في سوريا.



وفي وقت سابق اليوم، وصل لافروف إلى سوريا في أول زيارة له منذ فبراير/ شباط 2012.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.