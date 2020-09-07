"الري السودانية": النيل الأبيض في أعلى مستوياته

الخرطوم/عادل عبد الرحيم / الخليج 365

أعلنت وزارة الري والموارد المائية بالسودان، أن منسوب المياه في النيل الأبيض (أحد روافد نهر النيل)، في أعلى مستوياته.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "منسوب النيل في الخرطوم، الإثنين، سجل 17.65 مترا، متجاوزا أعلى قمة مسجلة 17.26 مترا، بـ39 سم، وأقل بـ 1 سم عن الأحد".

وأضاف البيان: "باتت مناسيب النيل الأبيض من (مدينة) الجبلين بولاية النيل الأبيض، حتى خزان جبل الأولياء (سد حجري)، جنوب الخرطوم، في أعلى مستوياتها".

وأشارت الوزارة، إلى انخفاض مناسيب النيل الأزرق جراء انخفاض وارد محطة الديم، عند الحدود السودانية – الأثيوبية، ليوم غد (الثلاثاء)، ليكون الوارد في حدود 750 مليون متر مكعب".

وتوقعت أن "تكون مناسيب المياه، غدا الثلاثاء، مرتفعة في قطاعات شمال الخرطوم على النيل الرئيسي".

وفي السياق، زار رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الإثنين، مدينة سنجة، في ولاية سنار (جنوب شرق)، لتفقد أوضاع المتأثرين من الفيضانات والسيول بالمدينة، ونقل معينات إيوائية وغذائية لهم.

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وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، تفقد حمدوك، تجمعات المتضررين، في "مدرسة عبد الله ود الحسن بحي العشرة، ونادي الشجرة ومدرسة خديجة الكبرى ومدرسة أم المؤمنين بالحي الشمالي بسنجة".

وأوضح حمدوك، أن "خسائر ولاية سنار من الفيضانات، تفوق خسائر كافة مناطق السودان"، مشددا على أهمية "تضافر الجهود الرسمية والشعبية على كل المستويات، للتخفيف وجبر الضرر".

والخميس، أطلق حاكم ولاية سنار، الماحي سليمان، نداء استغاثة لنجدة سكان مدينة سنجة، بعد أن غمرت مياه النيل الأزرق أجزاء منها.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن المجلس القومي للدفاع المدني السوداني (رسمي)، ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيضانات إلى 102، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة، منذ بداية فصل الأمطار الخريفية.

والسبت، أعلن مجلس الدفاع والأمن السوداني، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها "منطقة كوارث طبيعية".

ويبدأ موسم الأمطار الخريفية بالسودان من يونيو/حزيران، ويستمر حتى أكتوبر/تشرين أول، وتهطل عادة أمطار قوية في هذه الفترة، وتواجه البلاد فيها سنويا فيضانات وسيولا واسعة.

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