العراق يعلن توقيف اثنين من قادة "داعش"

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في الجيش العراقي، الإثنين، توقيف اثنين من قادة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت المديرية، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوات الاستخبارات العسكرية نصبت كميناً محكماً، بناء على معلومات دقيقة، تمكنت خلاله من إلقاء القبض على المسؤول العسكري الجديد لداعش لمنطقة جنوب بغداد، أثناء عودته من شمالي العراق لاستلام منصبه".

وأوضحت أن المسؤول الملقى القبض عليه هو أحد "الإرهابيين المتورطين بشن هجمات على قوات الأمن العراقية مؤخراً وكذلك إبان الحرب ضد التنظيم (2014-2017)، حيث تعرض في الحرب إلى إصابة".

وفي بيان آخر، قالت المديرية، إن قواتها "ألقت القبض على مسؤول التفخيخ في الموصل (مركز محافظة نينوى/شمال) قبل التحرير، وذلك خلال كمين في قضاء مخمور جنوب شرقي المحافظة".

ولم تكشف المديرية عن اسمي الملقى القبض عليهما، إلا أنها أفادت بأنهما من أهم المطلوبين للقضاء العراقي بتهمة الإرهاب.

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ومنذ مطلع العام الحالي، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول "داعش" بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لاسيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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