سلطنة عمان .. استئناف الرحلات الجوية الدولية مطلع أكتوبر

جعفر قاسم/الخليج 365

قررت الحكومة العمانية استئناف الرحلات الجوية الدولية من وإلى السلطنة اعتبارا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، الإثنين.

وفقا للوكالة، جاء القرار في اجتماع للجنةُ العليا المكلفةُ ببحثِ آليةِ التعاملِ مع التطورات الناتجةِ عن انتشار فيروس كورونا، برئاسة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي.

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وقالت الوكالة "تدارست اللجنة العليا موضوع فتح الحركة الجوّية للرحلات الدولية، وأقرت تاريخ الأول من أكتوبر 2020 موعدًا لذلك".

وبحسب قرار اللجنة ستكون الرحلات مُجَدولةً حسب المُعطيات الصحّية للوجهات المُحدّدة، وحسب الاتفاقيات الثنائية مع شركات الطيران الأخرى.

وعلقت سلطنة عمان جميع الرحلات الجوية، الدولية والداخلية، في 24 مارس/آذار في مسعى لاحتواء تفشي جائحة كورونا.

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