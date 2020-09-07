شكرا لقرائتكم خبر عن وزراة الداخلية السودانية: 102 وفاة و46 مصابًا جراء السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السودانية، ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 102 وفاة، و46 مصابًا.

وذكرت الداخلية السودانية، حسب تقرير المجلس القومي للدفاع المدني اليوم الاثنين، أن 26 ألفًا و386 منزلًا انهار بشكل كلي، فيما أنهار بشكل جزئي 40 ألفًا و617 منزلًا، مشيرًا إلى تضرر 179 مرفقًا، و359 متجرًا ومخزنًا، ونفوق 5482 رأس ماشية.

وأوضح التقرير أن الخسائر بمختلف الولايات، وأبرزها ولايات الخرطوم، التي يجري إجلاء مواطني عدة مناطق فيها، وسنار، والبحر الأحمر في شرق السودان.

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