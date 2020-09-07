مباحثات موريتانية أمريكية تتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع بيتر فام مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص لمنطقة الساحل الأفريقي، القضايا الإنسانية والأمنية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، على المستويين الثنائي والإقليمي.

وأفادت الإذاعة الموريتانية، بأن بيتر فام، أكد خلال المباحثات على سعي بلاده إلى مساعدة حكومات غرب إفريقيا لتحقيق الاستقرار ورفع قدرتهم في التعامل مع الإنفلات الأمني واحتواء العنف، وذلك من خلال التنسيق مع المجتمع الدولي، والشركاء الدوليين والإقليميين والمنظمات الدولية.

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