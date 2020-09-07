شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة بالعراق: التنسيق الأمنى ساهم فى ضبط الكثير من السلاح والمتفجرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء يحيى رسول عبدالله المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن التحقيقات مع المعتقلين ستوصلنا إلى معلومات كبيرة عن الإرهاب، مشيرا إلى أن التنسيق الأمني العراقي ساهم في ضبط الكثير من السلاح والمواد المتفجرة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أكد عدم التسامح مع هدر الدم العراقى، مشيراً إلى التحذير فى وقت سابق من استمرار التجاوزات التركية على الأراضى العراقية، وقال فى بيانه، إنه "ندين بشدة اقدام الجانب التركى على استهدف مجموعة من مقاتلينا الأبطال بواسطة طائرة مسيرة ، حيث أسفر هذا الاعتداء الإثم عن استشهاد امر اللواء الثانى بالمنطقة الأولى فى قيادة قوات حرس الحدود وامر الفوج الثالت وإصابة أمر الفوج الأول وضابط استخبارات واثنين من المنتسبين المرافقين لهم".

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ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء العراقية "واع"، أشار الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إلى أن "المقاتلين كانوا فى عملية أستطلاع فى منطقة سيدكان وتقع داخل الأراضى العراقية وتبعد 4 كيلو متر عن الشريط الحدودى مع تركيا".