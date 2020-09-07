شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف ينفى استخدام روسيا لسوريا كمنصة لنقل قوات عسكرية إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فند وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، التقارير الإعلامية التي تزعم أن روسيا تستخدم سوريا كمنصة لنقل قوات عسكرية إلى ليبيا، مشيرا إلى أنها لا تستند إلى أي حقائق.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، بمشاركة نائب رئيس الحكومة الروسية، يوري بوريسوف، في دمشق، اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول هذا الموضوع، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، : "أود أن أجدد ما أكدته مرارا، حول ليبيا والدول الأخرى بدءا من إفريقيا ووصولا إلى أوروبا والولايات المتحدة، يتم دائما توجيه اتهامات إلى روسيا ولم يجر أبدا وضع أي حقائق أمامنا".

وأضاف: "أن تسرب أي تصريحات مثل هذه المسائل بشكل فوري إلى المجال الإعلامي، أمر يدفع للتفكير في الأهداف التي ينطلق منها مصدري هذه التصريحات".

وتابع: "أيدنا في حينه، مثل باقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، تبني قرار خاص لفرض حظر السلاح على ليبيا، ونحن نتذكر أن دولا أوروبية معينة قالت علنا بعد مرور عدة أشهر من ذلك على لسان هيئات الأركان والمسؤولين العسكريين ودون أي خجل إنها تدعم المتطرفين ضد (الزعيم الليبي الراحل) معمر القذافي وتزودهم بالأسلحة، وهذه حقيقة تم تسجيلها في الوثائق".

جدير بالذكر أن بعض وسائل الإعلام كانت قد نشرت - في وقت سابق - تقارير ادعت فيها أن روسيا تستخدم الأراضي السورية كمنصة لنقل مرتزقة مسلحين ومعدات عسكرية إلى ليبيا.