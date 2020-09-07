شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سورى يكشف أسباب زيارة وفد روسى لدمشق ولقائه ببشار الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد يعرب حيربك الكاتب السورى، أهمية الزيارة التى أجراها الوفد الروسى الذى يترأسه سيرجى لافروف، إلى سوريا ولقائه بالرئيس السورى بشار الأسد، ورئيس الوزراء السورى ووزير الخارجية، موضحا أن هذه الزيارة تسعى من خلالها موسكو بحث سبل تقديم كافة أشكال الدعم لسوريا.

وأضاف الكاتب السورى، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الجانب السورى يناقش مع سوريا سبل مواجهة الإرهاب، والقضاء على العناصر المتطرفة فى ظل استمرار تلك الجماعات الإرهابية فى ممارسة الخروقات ضد الشعب السورى.

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ولفت الكاتب السورى، إلى أن الوفد الروسى بحث أيضا سبل دعم دمشق فى مجال الطاقة وبحث محاولات التسوية السياسية، ومنع أى دعم للجماعات الإرهابية فى سوريا، بجانب كيفية إعمار سوريا خلال الفترة الراهنة.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الاثنين، أن سوريا بحاجة إلى مساعدة دولية لإعادة بناء اقتصادها.