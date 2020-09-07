شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة طال انتظارها.. ابتكار «بطاريات» غير قابلة للاشتعال أو الانفجار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قام فريق من الباحثين بكوريا الجنوبية بتطوير جيل جديد من البطاريات، غير قابلة للاشتعال أو الانفجار.

ويؤكد الباحثون على أن البطاريات الجديدة آمنة وتصنع من ألياف مرنة، وبالتالي يمكن استخدامها في المستقبل لتغذية الأجهزة الإلكترونية، بحسب موقع “فيز” المختص في الشؤون التقنية.

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وتزايد الطلب على البطاريات الآمنة في الفترة الأخيرة لا سيما في ظل حوادث انفجار أو اشتعال بطاريات داخل أجهزة إلكترونية مما تسبب في إلحاق أضرار أو إصابات.