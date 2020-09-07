شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع المملكة تحصد جائزة و7 شهادات تميز بقمة مجتمع المعلومات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حصدت مشاريع المملكة جائزة و7 شهادات تميز علم السعودية ضمن أعمال القمة العالمية لمجتمع المعلومات. وقالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “ضمن أعمال القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛ مشاريع المملكة تحصل على جائزة و7 شهادات تميز علم السعودية “.

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