شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد لائحة تنظيم بيانات وإحصاءات القطاع البلدي لدعم التنمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الاثنين، اعتماد لائحة تنظيم بيانات وإحصاءات القطاع البلدي لدعم التنمية الوطنية. وأوضحت الشؤون البلدية، أن اعتماد لائحة تنظيم بيانات وإحصاءات القطاع البلدي يأتي لضمان وتكامل وارتباط وتنظيم العمل الإحصائي بين الوزارة والأمانات.

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