شكرا لقرائتكم خبر عن «البنوك» تحذّر من رسائل تزعم جمع تبرعات لعلاج كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، من رسائل متداولة عبر البريد الإلكتروني، تطلب تبرعات مالية لعلاج بعض مصابي فيروس كورونا. وقال لجنة الإعلام والتوعية المصرفية عبر حسابها في “تويتر”: “أحظر رسائل البريد الإلكتروني التي تدّعي أنها صادرة عن موظفين بمنظمات صحية تطلب تبرعات مالية لعلاج فيروس كورونا”.

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