أمير سعودي يعترض على وضع اسم تركي آل الشيخ قبل اسمه

واعترض الأمير السعودي على ترتيب الأسماء في التقرير الذي أعاد نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، وعلق عليه: "الإخوة الأعزّاء المسؤولين عن هذا البرنامج في mbc4 : أنزلوا الناس منازلهم ( شعرًا ) على أقل تقدير فطريقة ترتيبكم للأسامي لا تصح لا شعرًا ولا سنًّا".

​وأضاف: "ولو رأى الأخ العزيز تركي نفسه هذا التقرير قبل عرضه لاعترض عليه وطالب بتعديله وعاتب معده على سوء تقديره..".

ومن جانبه، اتفق آل الشيخ مع وجهة نظر بن مساعد، وعلق بتغريدة، قال فيها: "تقرير سيء معك حق يا أمير"، ليرد عليه الثاني قائلا: "لا يستغرب رقيك حفظك الله وأسعدك"، على حد قوله.

​وفي تقرير القناة حول أسماء الشعراء الخليجيين الذين كتبوا أغاني ألبوم، جاء اسم الأمير بدر بن عبد المحسن أولا، ثم ذُكر اسم تركي آل الشيخ ومن بعده الأمير عبد الرحمن بن مساعد.