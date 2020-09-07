الحركة الشعبية لتحرير السودان تؤكد التزام رئيسها عبد العزيز الحلو بالعودة للتفاوض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس فريق وساطة السلام، أن الحركة الشعبية لتحرير السودان أكدت التزام رئيسها عبد العزيز الحلو بالعودة للتفاوض، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.
وفى وقت سابق اتفق رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك فى اجتماع له مع عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان على الاستمرار في التفاوض والتأمين على رعاية دولة جنوب السودان الشقيقة للتفاوض بين الحكومة والحركة عبر منبر جوبا مع تثمين دور الشركاء الإقليميين والدوليين.
وأقر الجانبان وضع خارطة طريق تحدد منهجية التفاوض والاتفاق على إقامة ورش تفاوض غير رسمية من الجانبين لمناقشة القضايا الخلافية المطروحة للتفاوض (مثل إشكالية العلاقة بين الدين والدولة وحق تقرير المصير) بغية الوصول إلى فهم مشترك يسهل من مهمة فرق التفاوض الرسمى.
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