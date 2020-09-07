شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يتفقد أكثر الولايات تضررًا من الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، اليوم الاثنين، يرافقه وفد وزراي رفيع المستوى، تجمعات المتضررين من آثار الفيضانات في مدينة سنجة بولاية سنار (شرق السودان)، وهى أكثر الولايات تضررا من الفيضانات.

وأكد حمدوك، خلال لقائه مع المتضريين الذين تم إيواؤهم في مدارس ونواد، دعم الدولة للمتضررين وتقديم كل المساعدات للمتأثرين، معربًا عن تضامنه معهم.

وأشار إلى أن خسائر ولاية سنار من الفيضانات تفوق خسائر كافة المناطق السودان، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية على كل المستويات للتخفيف من تلك الخسائر.

من جانبه، استعرض الماحي سليمان والي سنار حجم الأزمة والأضرار الكبيرة التي لحقت بالمواطنين، وقدم لرئيس الوزراء عددا من المطالب الخاصة بدعم البنى التحتية في الولاية، حتى لا يتكرر ما حدث.

كما تفقد صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي، اليوم الاثنين، عددا من المناطق التي تضررت جراء الفيضان بولاية نهر النيل (إلى الشمال من الخرطوم)، ووقف على أحوال المواطنين وحجم الأضرار الناجمة عن الفيضان.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني قرر، يوم الجمعة الماضي، اعتبار البلاد "منطقة كوارث طبيعية"، وإعلان حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك على خلفية السيول والفيضانات التي ضربت البلاد، وخلفت أكثر من 100 وفاة، وأضرارا مادية بالغة.