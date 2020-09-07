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فرنسا تدين هجوم سوسة وتؤكد دعمها لتونس فى مواجهة الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت فرنسا هجوم سوسة، مؤكدة دعمها لتونس في مواجهة الإرهاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق أذنت النيابة العامة في محكمة مكافحة الإرهاب بتونس، في ساعة متأخرة من ليل الأحد، بإيقاف 7 أشخاص على علاقة بالهجوم الإرهابي الذي حصل في محافظة سوسة بالوسط التونسي، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة، اليوم الإثنين.

 

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ووفقا لموقع العربية أكد الناطق الرسمي، في تصريح للإعلام التونسي، أن من بين الموقوفين زوجة أحد منفذي الهجوم، بالإضافة لشقيقتي إرهابي ثان يتحدر من مدينة مكثر في محافظة سليانة بالشمال الغربي لتونس، إلى جانب إيقاف "عناصر استقطاب".

 

يذكر أن وزارة الداخلية التونسية، كانت قد أعلنت، الأحد، عن القضاء عن ثلاثة إرهابيين واعتقال رابع، نفذوا عملية إرهابية على مقربة من منطقة سياحية في محافظة سوسة، أسفرت عن وفاة عنصر من الحرس الوطني وإصابة آخر.

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