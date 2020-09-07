شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى مليشيات الحوثى تعرضت لأكبر حصيلة خسائر بشرية منذ 2014 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد معمر الإريانى ، وزير الإعلام اليمنى، أن مليشيات الحوثى تعرضت لأكبر حصيلة خسائر بشرية منذ عام 2014، وفقا لما ذكرته قناة العربية ، التى أشارت الى أن قوات الجيش اليمنى مدعومة بقوات التحالف العربى تمكنت من تحرير مواقع عدة في محافظة الجوف من مليشيات الحوثى .
وصرح الاريانى ، أمس الأحد ، أن القوات تمكنت من استعادة مناطق في نهم وصرواح والضالع من الحوثيين، مضيفا أن الجيش اليمنى وبدعم من التحالف العربى يتصدى لهجمات حوثية ، كما تمكنت دفاعات القوات اليمنية، من إسقاط طائرتين مسيرتين تتبع الحوثيين، فى سماء مدينة الحديدة شمال غرب اليمن ، وبحسب ما ذكرت القوات اليمنية المشتركة أن إحدى الطائرتين استطلاعية والأخرى كانت تحمل إمدادا لعناصر من جماعة "أنصار الله" المحاصرين داخل بعض أحياء مركز المديرية.
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