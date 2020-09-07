شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم /الاثنين/، تسجيل67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 61 حالة محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 2478 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الاردنية (بترا) - أنها سجلت حالة وفاة في مستشفى الأمير حمزة لشاب ثلاثيني، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 17 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل 61 حالة شفاء جديدة، مشيرة الي انه تم إجراء 8967 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 903 آلاف و365 فحصا.

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