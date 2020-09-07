شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة السودانى: التوقيع على الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاق السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس السيادة السوداني، أنه تم التوقيع على الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاق السلام فى البلاد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت أطراف اتفاق السلام في السلام، الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى أمس في جوبا بين الحكومة و"الجبهة الثورية"، بحثت المسائل المتعلقة بالجدول والمصفوفة الزمنية لتنفيذ الاتفاق.

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وذكر مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أن وفود الحكومة والحركات المسلحة، الموقعة على اتفاق جوبا، عقدوا أول اجتماع مشترك بعد توقيع الاتفاق اليوم في جوبا، وترأس وفد الحكومة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، ومن المقرر التوقيع النهائي على اتفاق السلام بعد إعداد المصفوفة الزمنية وآليات تنفيذه.

وقال الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية، في تصريح، "إن الاجتماع ناقش الترتيبات اللازمة التي يجب اتخاذها عقب مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام، لافتا إلى أن هناك قضايا تتعلق بالجداول ووضع المصفوفة الزمنية لتنفيذ الاتفاق، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت وعمل فني".

وأكد إدريس أن الاجتماع أكد على مواصلة العمل بنفس الروح التي سادت عملية التفاوض لتنفيذ مصفوفة اتفاق السلام، مضيفا "نحن مدركون للتحديات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها السودان، والتي لا يمكن تجاوزها بدون التعاون المشترك بين كافة الأطراف".