الجزائر.. 898 مليون يورو تكلفة بناء ثالث أكبر مسجد بالعالم

الجزائر/ حسان جبريل/ الخليج 365

كشف وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، الإثنين، أن تكلفة بناء "الجامع الأعظم"، ثالث أكبر مسجد بالعالم، شرقي العاصمة، بلغت 898 مليون يورو.

وقال بن عبد الرحمن، للإذاعة الجزائرية الرسمية، إن "جميع التحويلات المالية المتعلقة بالجامع الأعظم بلغت 898 مليون يورو (1 مليار و62 مليون دولار)".

ونفى كل الأرقام التي تم تداولها سابقا بخصوص تكلفة بناء الجامع، قائلا: "بعيدا عن كل المزايدات التي قيلت هنا وهناك، فإن التكلفة الحقيقية الخاصة ببناء هذا المعلم الديني والصرح الحضاري والسياسي بلغت 898 مليون يورو، وليس 3 مليارات دولار كما روج له".

ومنذ سنوات، يدور جدل في الجزائر بشأن تكلفة بناء "الجامع الأعظم"، حيث يتحدث البعض عن أنها بلغت 1.5 مليار دولار، فيما قال آخرون إنها تعدت الـ3 مليارات دولار.

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وفي 20 أغسطس/ آب الماضي، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، أن افتتاح "الجامع الأعظم"، الذي يعد ثالث أكبر مسجد في العالم بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، سيكون في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وبني المسجد على مساحة 200 ألف متر مربع بمنطقة المحمدية شرقي العاصمة، ويصل ارتفاع مئذنته إلى حوالي 265 مترا، ويتسع لأكثر من 120 ألف مصل.

وتقول السلطات الجزائرية إن المسجد، الذي بدأ البناء فيه في مايو/أيار 2012، سيكون لدى افتتاحه مركزا علميا وسياحيا.



ويضم المسجد أيضا 3 طوابق تحت الأرض مساحتها 180 ألف متر مربع مخصصة لأكثر من 6 آلاف سيارة، وقاعتين للمحاضرات مساحتهما 16 ألفا و100 متر مربع، واحدة تضم 1500 مقعد، والثانية 300 مقعد.



كما يضم مكتبة فيها ألفي مقعد ومساحتها 21 ألفا و800 متر مربع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.