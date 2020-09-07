الصومال.. إحباط هجوم انتحاري جنوبي البلاد

مقديشو/ نورجيدي/ الخليج 365

أحبطت قوات الأمن الصومالية، الإثنين، هجوما انتحاريا بإقليم جوبا السفلى، جنوبي البلاد، بحسب مسؤول محلي.

وقال المسؤول الذي فضل عدم نشر اسمه، للأناضول، إن القوات الأمنية تمكنت من إحباط هجوم انتحاري بواسطة سيارة مفخخة تم تفجيرها على بعد أمتار من مقر عسكري في بلدة "جناي عبدالله" الواقعة على بعد 60 كم جنوبي مدينة كسمايو الساحلية، بإقليم جوبا لسفلى.

وأضاف المسؤول أن القوات الأمنية تلقت معلومات حول السيارة المفخخة التي كان يقودها انتحاري، ما أدى إلى تدميرها قبل وصولها إلى المقر العسكري، دون الحديث عن وقوع ضحايا.

واستعادت القوات الصومالية، بلدة "جناي عبد الله" من قبضة "حركة الشباب" المسلحة الأسبوع الماضي، بعدما خضعت لسيطرتها لسنوات.

وفيما لم يعلن المسؤول المحلي عن وقوع ضحايا، تحدثت "حركة الشباب" في بيان، عن مقتل 20 جنديا بينهم 4 جنود أمريكيين في الهجوم الانتحاري ببلدة "جناي عبدالله"، بحسب موقع "صومالي ميمو" المحسوب علي الحركة.

وحتى الساعة 14.30 تغ، لم تعلق السلطات الأمنية الصومالية والقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) على الهجوم أو بيان "حركة الشباب".

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