مانشستر سيتي يؤكد إصابة محرز ولابورت بفيروس كورونا

أكد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن الثنائي الجزائري رياض محرز والفرنسي ايميريك لابورت، جاءت عينتيهما إيجابية في فحوص فيروس كورونا المستجد.

وذكر بطل الدوري الإنجليزي السابق أن أيا من اللاعبيين لم تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس.

وأفاد السيتي في بيان له: “كلا اللاعبين يخضعان لفترة من العزل الذاتي وفقا لبروتوكول الحكومة والدوري الإنجليزي بشأن الحجر الصحي، ولا تقل فترة العزل الذاتي في بريطانيا عن عشرة أيام”.

وستتأخر انطلاقة مانشستر سيتي لموسم 2020 / 2021 في الدوري الإنجليزي، وذلك بسبب مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا خلال أغسطس الماضي.

وستكون المباراة الأولى للفريق أمام وولفرهامبتون يوم 21 سبتمبر الجاري، حيث سيكون بمقدور كل من محرز ولابورت التواجد مع الفريق.