“آل الشيخ” يرغب بضم كوينكا وميراندا إلى ألميريا

كشفت تقارير صحافية عن تواصل مالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، مع برشلونة، لضم الثنائى الشاب خوان ميراندا، وخورخى كوينكا هذا الصيف.
وفقاً لما نشرته صحيفة سبورت الكاتالونية: “تركي واثق من قدرته على الوصول لاتفاق مع برشلونة، ويفكر فى جميع الخيارات، لذلك فهو لا يغلق الأبواب أمام المفاوضات طالما يمكنه الاعتماد على لاعبي الدرجة الثانية هذا الموسم”.
وأشارت إلى أن ألميريا طلب من برشلونة ضم كوينكا وميراندا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء فى نهاية الموسم، أو الشراء النهائى مع احتفاظ البارسا بخيار إعادة الشراء.
ويلعب خورخي كوينكا في مركز قلب الدفاع، وكان ضمن تشكيلة جارسيا بيمينتا مدرب الفريق الرديف في الموسم الماضي جنباً إلى جنب مع رونالد أراوخو، أحد اللاعبين الذين قدموا أفضل أداء، وتم استخدامه كقلب دفاع أساسي في جلسات تدريب الفريق الأول في نهاية الموسم، واستدعاه المدرب رونالد كومان في الفترة التحضيرية الحالية مع الفريق الأول.
كما يعود خوان ميراندا إلى برشلونة بعد نهاية إعارته مع شالكه الألماني، حيث لعب 11 مباراة في “البوندسليغا”، وقد وقع مؤخراً على عقد جديد، مما يدل على الثقة التي يضعها برشلونة فيه.
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