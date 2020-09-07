“سلطنة عمان” أضخم مشروع عماني للبيانات على إرتفاع (٩ آلاف قدم)

أعلن مركز البيانات “داتاماونت” عن الانتهاء من المرحلة الاولى للمشروع انشاء مركز بيانات بالجبل الأخضر وهي مرحلة من مراحل بناء اكبر مركز بيانات بسعة ١٠٠ كابينة على إرتفاع (٩٠٠٠ قدم) فوق سطح البحر وهو المشروع المستوحى من التواجد الجغرافي في أعلى قمة بالجبل الأخضر ليكون المركز الأول للبيانات الموثوق به لعملاء من خلال توفير أعلى جودة تقنية وأمان للبيانات.

وينافس هذا المشروع بتزويد خدمات مثله مثل الخدمات الكهربائية وخدمات المياة داخل السلطنة وخارجها وذلك لارتباطه بشركات عالمي..بعد أن تم تأسيس الشركة في عام ٢٠١٨م بدأت الشركة بتقديم الخدمات في الربع الثاني من عام ٢٠١٩ ليكون رائدًا في تقديم الخدمات للجهات الحكومية والشركات ومختلف مؤسسات الأعمال ، محليًا ودوليًا.

وصرح عبدالحكيم بن عامر المصلحي المدير العام لشركة “Datamount” بأن المركز أنشأ لتقديم خدمات الاستضافة والتخزين مع توفير أمان مضمون يتطلبه المركز لبيانات مع بنية اساسية مرنة وقوية.. بجوار تقديم خدمات الاستضافة الافتراضية والخدمات السحابية باستخدام العديد من التقنيات من الشركات العالمية وكذلك التقنيات المطورة داخليًا للسحب الخاصة والعامة.

وقال المدير العام لشركة “داتا تاون”بأن المركز يسير نحو التميز بمستوى مراكز البيانات النموذجية ، على المستويين الإقليمي والدولي ، وتقديم فرق ملموس من خلال وضع معايير جودة جديدة وتوفير مجموعة أوسع من الخدمات.. بحيث ينعكس ابتكارنا المستمر وتطويرنا في بنيتنا التحتية والتكنولوجيا والموارد البشرية بشكل إيجابي على الجودة التي يحصل عليها عملاؤنا.

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وأشار المصلحي بأن الخدمات التقنية المدارة ستساهم بشكل كبير على المحافظة على استمرارية الخدمات وتوفر البيانات لاستمرارية العمل والنمو للشركات والمؤسسات ، مما يتيح للشركة التركيز على أعمالها الأساسية..لذلك ستأخذ Datamount الدورة الكاملة لإدارة وتشغيل متطلبات التكنولوجيا الخاصة بالجهات الحكومية والشركات والافراد من بدء تشغيل نظام نظام التشغيل ، وإدارة قواعد البيانات ، وإدارة الأمن ، وإدارة الشبكة ، وإدارة التخزين ، وإدارة DRaas.

• مركز الجبل الأخضر

وقال المدير العام بأن تصميم المراكز البيانات التابعة للشركة في الجبل الأخضر ومسقط تمت بمواصفات عالمية ضخمة مع تكرار كامل في الطاقة والتبريد والاتصالات بشبكة آمنة وبمواصفات وبيانات محترفة وبكفاءة عالية.

مؤكدا بأن الخدمات السحابية التي تتطلبها كل مؤسسة ستكون ذات قابلية عالية وموثوقة حيث ستوفر Datamount أحدث بنية اساسية للسحابة مع وجود مهندسين ذوي خبرة عالية لإنشاء وإدارة الحلول السحابية المناسبة التي تلبي متطلبات الأنشطة التجاري.. وتتوافق Datamount بشكل وثيق مع العملاء لفهم الاحتياجات وتلبية حلولها المحددة التي يتم تصنيفها إلى ثلاثة أنواع (السحابة الخاصة ، السحابة العامة والسحابة الهجينة).

كما يساعد المركز في توفير خدمات الاستمرارية لاستثمارات الشركات في الحفاظ على استمرارية الخدمات وضمان استمراريتها باستخدام أدوات التشغيل الآلي والعمليات الصلبة التي تمنع أي توقف في الانظمة التقنية Datamount وبالتالي سيمكن الشركات من استعادة الخدمات في الوقت المناسب.