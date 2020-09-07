وكالة الطاقة الذرية تدعم خطط السعودية

ونقلت "الإخبارية" عن جروسي، قوله: "السعودية مهتمة بالطاقة النووية ونعمل على تزويدها بالدعم اللازم". ​وقالت المملكة إنها تريد الاستفادة من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية واستخدام الطاقة النووية لتنويع مزيج الطاقة لديها.

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