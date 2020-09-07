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سلطنة عمان تعلن موعد استئناف الرحلات الجوية الدولية

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وقررت اللجنة "فتح الحركة الجوية للرحلات الدولية بدءًا من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2020، على أن تكون الرحلات مجدولة حسب المعطيات الصحّية للوجهات المحددة".

​وحتى الأمس، حلت عمان سادسة ضمن الدول العربية من حيث إجمالي الإصابات بفيروس ، ورابعة بالنسبة لدول .

وسجلت السلطنة حتى اليوم أكثر من 87 ألف حالة إصابة بالوباء، فيما تجاوز إجمالي الوفيات 700.

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