سلطنة عمان تعلن موعد استئناف الرحلات الجوية الدولية

وقررت اللجنة "فتح الحركة الجوية للرحلات الدولية بدءًا من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2020، على أن تكون الرحلات مجدولة حسب المعطيات الصحّية للوجهات المحددة".

​وحتى الأمس، حلت عمان سادسة ضمن الدول العربية من حيث إجمالي الإصابات بفيروس كورونا، ورابعة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وسجلت السلطنة حتى اليوم أكثر من 87 ألف حالة إصابة بالوباء، فيما تجاوز إجمالي الوفيات 700.