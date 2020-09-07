المغرب...اعتماد التعليم عن بعد حصريا لتلاميذ مؤسسات الأحياء المصنفة بؤر كورونا

وأكدت وزارة التربية المغربية أنه سيتم استقبال التلاميذ في المناطق، التي لم تشهد نسبة إصابات كبيرة بكورونا خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 سبتمبر/أيلول 2020 داخل المؤسسات التعليمية في مجموعات صغيرة تراعي شروط التدابير الوقائية ووفق البرمجة المعلن عنها سابقا.

وأضافت أنه سيتم اعتماد التعليم عن بعد حصريا بالنسبة لتلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية في الأحياء المصنفة ضمن البؤر الوبائية.

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وانهت الوزارة، في مرسوم أنه "وتفعيلا لتوصيات السلطات الترابية والصحية، سيتم اعتماد التعليم عن بعد حصريا بالنسبة لتلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية المتواجدة في الأحياء المغلقة والمصنفة ضمن البؤر الوبائية على المستوى الوطني، والذين لن يلتحقوا بمؤسساتهم إلى حين تحسن الوضعية الوبائية بهذه الأحياء"، مضيفة أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستعلن عن لائحة المؤسسات المعنية على مستوى كل مديرية إقليمية.

ودعت الوزراة الأطر التربوية والإدارية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ والأسر وجميع الشركاء إلى مواصلة الانخراط والتعبئة، كما هو معهود فيهم، من أجل إنجاح تنزيل الصيغة التربوية المعتمدة، سواء تعلق الأمر بالتعليم عن بعد أو التعليم الحضوري، وضمان انطلاق الموسم الدراسي في جو مناسب يضمن حماية صحة وسلامة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية.